Rende (Cs) – Presidio di solidarietà con le donne afghane

Lunedì 23 agosto 2021 alle ore 19:00 in Via Rossini (Municipio di Rende), si svolgerà un presidio in sostegno delle donne afghane.

In queste ore che segnano la nascita dell’Emirato islamico in Afghanistan, assistiamo all’ennesima catastrofe umanitaria che vede coinvolte soprattutto le donne e le bambine, vittime di una quarantennale partita geopolitica e di un’oppressione patriarcale che si rinnova nei fondamentalismi religiosi. In questa fase di emergenza, chiediamo che le istituzioni e le comunità si attivino con urgenza per sostenere tutte le persone – e soprattutto le donne e le soggettività non binarie – che vogliono sottrarsi all’oppressione del regime talebano, aprendo immediatamente corridoi umanitari che permettano di sfuggire alle violenze.

Insieme, vogliamo promuovere sinergie per attivare percorsi comunitari e istituzionali che diano risposte concrete sia per affrontare l’emergenza, sia per costruire percorsi comuni di lungo periodo. Sarà presente, in collegamento video, una rappresentante del CISDA (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane Onlus).

Non vogliamo e possiamo accettare che ancora una volta, sui corpi delle donne, si consumi l’ennesima guerra.

#conledonneafghane

Per adesioni e informazioni: centrows.unical@gmail.com

Centro di Women’s Studies “Milly Villa” – Università della Calabria

Comune di Rende – Assessorato alle Pari opportunità

Donneincammino APS

ARCI Cosenza

CPO Ordine degli Avvocati – Cosenza

Nate a Sud

Emily Cosenza

Eos Arcigay Cosenza

Futura Calabria

MissiONlife Calabria

Controcorrente

WWW – What Women Want

Auser Rende

Associazione Ciranda Brasileira APS

Centro Antiviolenza “Roberta Lanzino”

U.S. Acli “Donne per le Donne”