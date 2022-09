Una sessione formativa al parco termale Acquaviva per ribadire il ruolo strategico delle Terme Luigiane

La riapertura delle Terme Luigiane ha restituito alla fruizione un pezzo di storia turistica quanto mai rilevante. La risposta che gli utenti hanno fornito, compatibilmente con i tempi organizzativi ridotti, è stata encomiabile e testimonia la necessità di credere in un roseo futuro. L’industria della bellezza e del benessere è chiamata, da questo punto di vista, a sostenere la crescita economica della regione, programmando idee e investimenti.

È in tale contesto che l’Ame Academy, grazie anche alla disponibilità mostrata dalla direzione dell’istituto termale, ha deciso di trasferire, per una giornata, le proprie attività formative all’aperto, all’interno del parco termale Acquaviva che accoglie anche un bellissimo centro benessere.

«Gli studenti – spiega il fondatore di Ame Academy Giuseppe Li Preti – potranno così entrare in contatto con le potenzialità delle terme, percependone le difficoltà, le aspettative e le potenzialità. Non bisogna dimenticare infatti che il mercato delle professioni connesse alle bellezza annovera anche le funzioni che si esercitano in ambito turistico e ricettivo. Venerdì 9 settembre, in concomitanza dell’apertura delle attività didattiche 2022/2023, le lezioni avranno luogo in una modalità del tutto innovativa, in un agire sinergico con i docenti e soprattutto con delle sessioni aperte al pubblico. Prendersi cura di se stessi significa anche sperimentare nuovi metodi e percorsi. Ed è esattamente ciò che intendiamo fare».

Un pensiero condiviso anche da Valentina Pulzella, direttrice delle Terme Luigiane, che ha compreso l’utilità del progetto. «Da sempre – evidenzia Valentina Pulzella – la sinergia con il gruppo Ame ha ampliato e portato valore aggiunto all’offerta di servizi di benessere delle Terme Luigiane. Il target termale è molto cambiato negli ultimi anni e la domanda di vacanze wellness è in costante aumento e proviene da una clientela sempre più giovane e dalle famiglie. La professionalità maturata dal personale termale delle Luigiane in ben 80 anni di attività, insieme all’esperienza decennale di Ame Academy, garantiscono all’utenza un’offerta di servizi sempre al passo con i tempi. Ci auguriamo di poter continuare a sviluppare progetti sempre più ambiziosi».