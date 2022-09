Calabria Paranormale, un libro interattivo sui fenomeni paranormali in Calabria

«Calabria Paranormale. Misteri e leggende dal Pollino allo Stretto». Questo il titolo del nuovo libro a cura di Domenico Arcudi, scrittore Reggino classe 1995, già noto per i lavori «Avere la mia età, alla mia età», «Eric» e la raccolta di poesie «Il dolce suono del silenzio ed altri versi».

Arcudi, sul suo blog, aveva già trattato il tema del paranormale (destando interesse, a seguito delle migliaia di visualizzazioni sul sito), inserendo alcuni racconti che, successivamente, sono stati inseriti nel libro, con annesse illustrazioni fotografiche.

Lo stesso scrittore ha rivelato, all’interno del testo, che si è appassionato al paranormale a seguito di un evento luttuoso che l’ha colpito, da una parte; dall’altra, ha voluto offrire una visione alternativa della Calabria, con lo scopo di generare interesse attorno a determinati luoghi o fatti.

Un’ulteriore chiosa che Arcudi ha voluto aggiungere, in merito alla materia da lui trattata, è che si tratta di un argomento opinabile, da non prendere necessariamente sul serio, ma con stupore e meraviglia, che, in tempi odierni, sembrano sentimenti desueti.

Il libro è disponibile solo ed esclusivamente su Amazon, in formato cartaceo, ma non si esclude, in futuro, l’uscita di una versione digitale. In più, all’interno del testo, sono presenti vari codici QR, utili a reindirizzare il lettore in contenuti multimediali, quali video e link a supporto del testo scritto.