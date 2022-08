Cosenza – Rocco Russo torna a Trebisacce

Rocco Russo torna a Trebisacce dopo gli anni d’oro nella squadra che lo ha accompagnato durante le fasi più salienti del suo percorso da calciatore.

L’occasione è la presentazione del suo libro “O mamma, ho visto Rocco Russo” edito da informazione&comunicazione che si terrà venerdì 26 agosto alle ore 19:00. L’amministrazione comunale di Trebisacce ospiterà l’autore il suo libro presso il lido Wellness Beach in viale Magna Grecia sul lungomare. Darà i suoi saluti l’assessore allo sport del comune di Trebisacce Leonardo La Polla, mentre interverranno e dialogheranno con l’autore il direttore I&C Matteo Lauria e l’ex giocatore della squadra del Trebisacce, capitano e difensore centrale Antonio Cerchiara. Modera l’evento la redattrice Erminia Madeo. Quella di stasera sarà l’opportunità per rivivere una fase storica del calcio regionale degli anni ’90 e fare una riflessione su quello che è il calcio dilettantistico attuale, nella prospettiva di ritornare agli antichi fasti e di riprendere una tradizione che in Calabria ha lasciato un segno tangibile nello sport e nella socialità. Appuntamento a stasera venerdì 26 agosto alle ore 19:00 presso il Wellness Beach di Trebisacce.