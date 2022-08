Cosenza – Sedicesimo torneo città di Acquappesa

Sabato 27 agosto, alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare del Centro

Congressi delle Terme Luigine, si terrà la conferenza stampa per la

presentazione del programma del 16° Torneo Città di Acquappesa organizzato

questo anno con il patrocinio.

Oltre che del Comune di Acquappesa, anche della

Regione Calabria – Assessorato al Turismo Mobilità e Marketing compreso nel brand “Calabria Straordinaria” Grandi Eventi a Carattere Sportivo.

Il programma della manifestazione sarà presentato dal Presidente della

Polisportiva Acquappesa, Battista Bufanio, dal Vice Presidente e Direttore

Organizzativo dell’Evento, Adriano Vaccaro e dal tecnico Luca Vilone.

Saranno presenti il Sindaco di Acquappesa, Francesco Tripicchio e il delegato allo Sport, Valerio Iavovo; il Presidente della FIT Calabria; Joe Lappano.

E’ prevista la partecipazione del tennista professionista componente del “Panel” (consiglio internazionale atleti professionisti) ATP-ITF, Francesco Vilardo e il Delegato del Coni provinciale di Cosenza, Francasca Stancati.

Per la Regione Calabria è prevista la presenza dell’Assessore Regionale al Turismo e Mobilità, Fausto Orsomarso.

Come già anticipato il progetto prevede tornei di Tennis maschile e Fenminile

nonché un torneo di Padel e vuole essere un punto di riferimento per la crescita

del territorio non solo da punto di vista sportivo ma anche sotto il profilo del turismo con il precipuo intendimento di far incrementare la popolazione turistica ed allungare la stagione del turismo reale anche per il futuro.

Tutte le altre iniziative previste a completamento dell’Evento, saranno svelate nella Conferenza di domani 27 agosto alle ore 11:00.