Crotone – Seconda edizione del festival Summer in Kaunas

Organizzato per la prima volta l’anno scorso, il festival musicale “Summer in Kaunas”, in questa sua seconda edizione ufficiale, ha ampliato il suo format invitando nuovamente il pubblico a godersi la musica all’interno dell’oasi naturale del giardino botanico di Kaunas, in Lituania, ospitando prestigiosi artisti internazionali.

Venerdì 19 agosto, il palco del festival ha visto la storica partecipazione ed esibizione da Headliners dello stravagante gruppo di musica elettronica islandese “GusGus”.

Insieme a Bjork e Sigur Ros, i GusGus sono considerati dei veri innovatori della musica elettronica contemporanea e sono tra i tre artisti islandesi più famosi al mondo.

Nella loro biografia, “GusGus” vantano undici album e più di due dozzine di singoli, con circa 700 mila dischi venduti in tutto il mondo dal 1995 ad oggi. Attualmente ci sono tre membri nel progetto GusGus.

I due fondatori del gruppo sono il compositore e produttore Biggi Veira e il carismatico cantante Daníel Ágúst, che qualche anno fa ha anche vinto il titolo di miglior cantante pop islandese. L’anno scorso, Margrét Rán Magnúsdóttir, già cantante per un altro gruppo islandese “Vök”, si è unita a “GusGus”.

Ma è stata anche la serata di Dj Vinjay, all’ anagrafe Vincenzo Facino, dj crotonese da anni ormai all’estero, che è salito sul palco prima dell’esibizione aprendo ufficialmente il concerto con un dj-set dalle sonorità progressive, indie e melodic/techno che ha letteralmente riscaldato e infiammato la folla nell’ attesa dei GusGus.