San Giovanni in Fiore: il Comune aumenta ancora le ore lavorative degli ex Lsu-Lpu

«A partire da luglio, il Comune di San Giovanni in Fiore aumenterà

un’altra volta l’orario settimanale degli ex Lsu-Lpu stabilizzati

dall’amministrazione comunale, nello specifico da 22 a 29 ore

lavorative». Ne dà notizia, in una nota, la sindaca di San Giovanni

in Fiore, Rosaria Succurro, che precisa: «Ne beneficeranno un

centinaio di dipendenti, che dunque avranno il pieno riconoscimento del

loro lavoro, aspettato per troppi anni. Anticiperemo le risorse come

Comune, in attesa di riceverle dalla Regione. Abbiamo ritenuto doverosa

questa iniziativa, coerente con il nostro indirizzo politico, volto a

valorizzare le professionalità presenti in municipio e a garantire

loro i diritti sanciti dalla Costituzione». «Così aumenteremo anche

– chiosa la sindaca Succurro – i servizi ai cittadini. Inoltre, la

macchina amministrativa comunale sarà più efficiente e pronta a

rispondere alle sfide del futuro».