Reggina: ultimo giorno da amaranto per German Denis?

30 giugno. Come ogni anno questa è la data che rappresenta la fine della stagione calcistica. Chi è in scadenza di contratto o in prestito, a partire dal giorno dopo, cambia casacca.

Nel caso della Reggina c’è anche German Denis. L’argentino vede finire il suo accordo con il club amaranto, dopo un’esperienza durata tre anni.

Innegabile quanto il rapporto tra i tifosi, l’argentino e il club si sia cementato. Negli ultimi giorni il Tanque è addirittura sceso in piazza con i tifosi per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alle difficoltà della società.

Ora che tutto è finito bene si attende di conoscere il suo futuro. In questi giorni Denis è a Reggio, divenuta ormai sua seconda casa. Sui social sta pubblicando storie Instagram dei suoi allenamenti al Sant’Agata con il suo grande amico Daniele Liotti.

Da domani sarà un giocatore libero. Vorrebbe continuare un altro anno, ma ad oggi potrebbero non esserci i margini per una sua prosecuzione in calzoncini e maglietta a Reggio Calabria. Diverso sarebbe se, a 41 anni (a settembre), decidesse di intraprendere una nuova avventura fuori dal campo. Si attendono sviluppi sulla situazione.