Grave incidente questa mattina lungo la statale 106 nell’Alto Ionio Cosentino. In località Torricella, nell’area urbana di Corigliano, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati un tir e una Renault Twingo.

Ad avere la peggio la donna alla guida dell’auto, di 43 anni, che è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è purtroppo deceduta. Sul posto polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118.