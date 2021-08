Saracena (Cs) – Continua con successo il programma estivo

C’è anche spazio per la lettura nella programmazione di Sara Estate, il calendario di appuntamenti che l’amministrazione comunale di Saracena ha organizzato fino al 18 settembre.

Tanta musica, spettacoli, intrattenimento ma anche spazio ai bambini che ritornano protagonisti dell’appuntamento con la lettura. Domani venerdì 20 agosto alle ore 17:00 sarà il giardino dell’Auditorium degli Orti Mastromarchi ad accogliere il primo appuntamento per i più piccoli “Leggimi una storia” incontro di promozione della lettura in famiglia con Barbara Forte. Nel rispetto della normativa anti Covid, l’iniziativa è riservata ad un numero di partecipanti non superiore a 20 bambini ed è consigliata la prenotazione che può essere effettuata chiamando al numero 3490797295.

In serata Piazza Castello alle ore 21:30 accoglierà il concerto dei Pulse Duo Rock, sempre con posti a sedere e nel rispetto delle normative anti contagio. Musica che tornerà di scena anche sabato 21 agosto con il concerto di Little Leo Band sempre in piazza castello alle ore 21:30. In contemporanea, invece, a Via Roma, l’associazione Pro Loco Sarucha proporrà la visione dei una pellicola cinematografica per l’edizione 2021 de “Il cinema nei vicinati”.

Il fine settimana si chiuderà con la serata musicale in piazza Mazziotti a cura del Mastro Umberto alle ore 21:30, domenica 22 agosto.

Sarà invece la danza la protagonista della serata di lunedì 23 agosto alle ore 22:30 in piazza Castello con lo spettacolo “Passo dopo passo” a cura dell’Associazione D&D Latin School, mentre martedì 24 agosto la Compagnia teatrale “30 Allora” di Casagiove porta in scena “Una mamma provetta” alle ore 22:00 in piazza castello.

Per la rassegna Estate d’autore, invece, giovedì 26 agosto alle ore 21:30 in piazza castello si presenta il libro “Il virus alterato” di Mariacristina Zangari in forma teatralizzata. Ritorna la Notte bianca dello Sport venerdì 27 agosto a cura dell’Associazione Apd Saracena Novacco con tante attività presso il Campo Sportivo Ugo Catalano.