Reggio Calabria – Caso ferrovie, interrogati gli operai delle società appaltatrici

Sono iniziati da diversi giorni interrogatori condotti dai Carabinieri in cui sono stati sentiti diversi operai dipendenti o collaboratori delle società che forniscono appalti alle Ferrovie di Reggio Calabria. Ne da notizia Klaus Davi che ha appreso la notizia.

A quanto ha appreso il massmediologo si indaga (in base almeno a quanto trapelato ma le cose potrebbero essere molto più articolate) in particolare su alcuni episodi relativi alle iscrizione cancellate da parte di alcuni operai da alcune sigle sindacali dopo alcuni episodi avvenuti. Si indaga – secondo quanto riferito a Davi da alcuni operai – anche sulle motivazioni di tali cancellazioni. Klaus Davi ha raccolto personalmente le testimonianze di alcuni addetti recandosi nei cantieri in incognito . “Stavolta nessuno mi ha riconosciuto……cosi la Tegano non ha potuto chiamare le forze dell’ordine…..”.

Klaus Davi ricorda come esistono diverse denunce presentate dagli operai sui presunti comportamenti scorretti delle società e di alcuni ‘capi’. Alcune riguardano un fatto intimidatorio che ha interessato Bruno Nicolazzo, leader di una sigla sindacale. Si cerca di capire se ci siano connessioni fra le cancellazioni di iscritti al sindacato guidato da Nicolazzo con l’atto intimidatorio apparentemente rivolto nei suoi riguardi.

Ma a Davi risultano anche altre denunce in particolare di un operaio tra i più efficienti e solerti pur con un passato complicato e precedenti penali a carico che è stato oggetto, a suo dire, di atti di discriminazione e di mobbing da parte di Gioacchino Riedo . Solo uno dei tanti episodi sinistri accaduti in quei cantieri.

Davi si occupa della vicenda dal 27 luglio 2017 (4 anni fa!!!) quando fu proprio uno degli operai a denunciare una situazione di totale illegalità vigente con una intervista video.

In 4 anni Davi ha denunciato uno stillicidio di episodi di prevaricazione, risse, violenza, intimidazioni, ma anche presunte irregolarità amministrative. Ora qualcosa sembra muoversi.

Il primo articolo sulla vicenda risale al 27 luglio 2017 con l’intervista a un operaio delle ferrovie che denunciava tutto nei minimi dettagli e che ha raggiunto 400 mila visualizzazioni. Da allora nulla è cambiato.