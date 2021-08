Cosenza – I Vac per il territorio: protagonisti di “Vincanta Oriolo”

I Vignaioli Artigiani di Cosenza saranno protagonisti della primissima edizione di Vincanta, nel suggestivo Comune di Oriolo.

Il borgo, tra i più belli d’Italia e alle falde di una montagna, è una crepa che si allarga, ma in qualche modo riesce a non mollare la presa intorno al suo castello medievale, all’interno del quale si terrà l’evento, venerdì 20 Agosto a partire dalle ore 19.30, organizzato in collaborazione con la FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori) e la Proloco di Oriolo.

“Come FISAR siamo stati contattati dalla Proloco di Oriolo per organizzare un evento volto alla rianimazione del Comune e al contempo all’offerta di visibilità dei vini calabresi. Così ho pensato di coinvolgere i VAC, questa nuova rete di piccoli produttori di vini artigianali della provincia di Cosenza. Questi ultimi hanno una mission ben definita: valorizzare e promuovere il territorio ed i suoi vitigni autoctoni, in modo da mettere in luce i loro prodotti e farli conoscere, invitando i consumatori ad avvicinarsi a questa nuova filosofia produttiva che coniuga tradizione ed innovazione” – spiega il Commissario della Delegazione di Cosenza e Sommelier FISAR, Dott. Giuseppe Palmieri.

“La proposta è stata accolta sin da subito con entusiasmo dal gruppo dei VAC, anche perché la filosofia FISAR viene incontro ad uno dei punti cardine dell’esistenza della nostra rete d’imprese, ovvero quello di fare marketing territoriale attraverso la promozione del nostro vitigno principe: il Magliocco” – continua il Vice presidente dei VAC, Andrea Caputo di Cantine Elisium.

L’Evento, che avrà inizio alle 19.30, sarà preceduto da un intervento formativo di Giuseppe Palmieri e di uno dei rappresentanti VAC, con focus su l’arte del degustare in modo da far arrivare i presenti ai banchi d’assaggio con un minimo di nozione necessaria per degustare il vino. “L’intento è invitare i partecipanti a pensare prima di ingerire il vino, osservando il colore ad esempio, oppure meditando sui sentori” – conclude Giuseppe Palmieri.

Seguiranno i banchi d’assaggio in compagnia live del trio Bader Dridi.