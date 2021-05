Riapre il Museo del fumetto di Cosenza: hub creativo situato nel centro storico della città dei bruzi all’interno dell’ex convento di Santa Chiara.

Appuntamento al 14 maggio con le prime attività in programma: l’inaugurazione di due importanti mostre temporanee.

Si parte con “Suggestioni dantesche: la Divina Commedia illustrata”, una raccolta ispirata ai canti più celebri della Commedia dantesca, promossa in occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante, dall’associazione culturale Libreria in viaggio, con il sostegno del Comitato nazionale per le celebrazioni di Dante e del MIC.

La mostra sarà un evento itinerante di portata internazionale: la prima tappa sarà a Cosenza dal 14 al 28 maggio presso il Museo del Fumetto, nel cuore della città vecchia.

Sarà poi la volta di New York presso l’Istituto di ricerca italo-americano J. D. Calandra; si tornerà poi a Roma per l’estate 2021, presso il WEGIL, palazzo per le esposizioni nel caratteristico quartiere trasteverino.

La mostra è parte integrante di una serie di eventi promossi dall’Associazione libreria in Viaggio, in collaborazione con Round Robin editrice e il Museo del Fumetto di Cosenza, per la diffusione della cultura della lettura, della letteratura e del racconto che prende vita in diverse forme artistiche.

A realizzare la collezione sono stati venti illustratori e vignettisti di fama internazionale, dalla formazione e dagli stili più vari, che mescolano la loro arte nella prima, grande mostra di questo genere. Il racconto del Viaggio letterario per eccellenza prende vita nelle immagini di Riccardo Mannelli, i colori forti di Mauro Biani e le ambientazioni poetiche, a tratti drammatiche, create dalla fantasia di Luca Ralli. Grandi nomi che hanno fatto la storia del fumetto e del disegno italiano, assieme alla nuova generazione di illustratori che continua a raccogliere un consenso di pubblico sempre crescente. È il caso della talentuosa Josephine “Fumetti Brutti” Signorelli, provocatrice e passionale in un tratto che mescola erotismo e inquietudine o della poetica impressionista di Beppe Stasi, che riesce a restituire la vita stessa di Paolo e Francesca in un abbraccio quasi oscuro.

Artisti impegnati come Margherita “La Tram” Tramutoli, disegnatrice per Unesco, e

l’illustratrice e attivista siriana, Diala Brisly, che oggi vive in Francia.

E poi ancora l’universo di immagini e colori, e le differenti esperienze e ispirazioni pittoriche