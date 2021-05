Cosenza – Si avvia alla conclusione la seconda edizione di “Note d’artista, segni e suoni”

compositori più innovativi di fine 800 e inizi 900, capitolo finale del laboratorio tenuto dall’artista nel corso del progetto “Note d’artista”.

Spazio poi alla visione del videodocumentario “Segni e luoghi di Rendano” diretto da Fabrizio Nucci e al concerto disegnato a cura di Dario Della Rossa (compositore e pianista della Brunori Sas) con gli studenti del Conservatorio di musica “S.Giacomantonio”.

In chiusura “Chant du paysan. Omaggio a Rendano”, performance sonora che vedrà la partecipazione del cantautore e frontman dei 24 Grana Francesco Di Bella.

Sarà infine possibile visitare fino al prossimo 28 maggio “C’era una volta…Rendano” con in mostra le tavole originali realizzate dall’illustratore Gianluca Gallo che compongono la graphic novel: uno stile minimale, unito ad una palette di colori pastello, al servizio di una narrazione fra il reale e il surreale, che racconta la vita del compositore in una dimensione da fiaba: come se fosse il protagonista di un libro per bambini che si muove in un piccolo universo suggestivo e poetico.

Per informazioni www.notedartista.it

Note D’Artista. Segni e Suoni è un progetto di Associazione Gommalacca Factory con il contributo della Regione Calabria, a valere sull’Azione 3 Tipologia 3.2, il patrocinio del Comune Di Cosenza e il sostegno della Scuola e del Museo del Fumetto di Cosenza.