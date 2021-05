Conclusa la terza edizione di ReFF – React Film Festival, il festival del cortometraggio in Calabria

comunicazione efficace e persuasiva, leadership e atteggiamento mentale, è Master in PNL. Autrice del Bestseller Mondadori «Il vero Successo» che ha venduto oltre 10.000 copie, da 15 anni lavora con HRD di Roberto Re e da 11 anni ricopre il ruolo di Direttore Toscano di 4 Franchisee della Roberto Re Leadership School in Toscana e del primo centro di cui ha annunciato la prossima apertura in Calabria. “Un esempio di congruenza, forza, professionalità e lungimiranza di cui la Calabria non può che fare vanto”, ha detto Carpanzano sul palco del Cinema teatro Comunale.

Lupo d’oro alla Carriera per la Cultura a Virgilio Piccari, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, anche partner dell’evento, “che grazie al suo lavoro e alle sue idee ha contribuito e contribuisce allo sviluppo della cultura e della ricerca artistica”. La statuetta è stata inoltre assegnata per “il riconoscimento ad una carriera che si è distinta per comportamento etico, alta professionalità e impegno, animato da passione e intelligenza per le giovani generazioni”.

Lupo d’oro a sorpresa infine a Valeria Altobelli, “artista poliedrica di livello internazionale, attrice, cantante e conduttrice impegnata come testimonial per importanti cause umanitarie”, ma anche “amica e madre esemplare”. La madrina di ReFF si è commossa sul palco del Festival mentre la regia ha mandato, in chiusura, le immagini del videoclip di “Anima Semplice”, di Sondra Sottile, di cui è protagonista. Ospite sul palco di ReFF anche l’attore Raffaele Carbone.

“Un’edizione insolita per le mille difficoltà affrontate in questo lungo periodo di pandemia e i continui cambi di programma per adattarci alle prescrizioni, ma altrettanto se non doppiamente soddisfacente, poiché nonostante tutto ce l’abbiamo fatta. E a vincere non siamo stati noi, quali autori di uno rassegna certamente valida, ma il nostro messaggio: quella cultura libera e accessibile a tutti che rompe le catene, i limiti imposti e i pregiudizi, e si riappropria dei suoi spazi, nonostante tutto”. Così Giovanni Carpanzano, regista e ideatore di ReFF, a fine spettacolo, che con l’entusiasmo di sempre si dichiara già da ora a lavoro per una quarta edizione scoppiettante e in grande stile. Pronti, allora, per un nuovo countdown: restate connessi, ReFF 4 è dietro l’angolo!