Russel Crowe in concerto a Catanzaro, le info

È iniziato il conto alla rovescia verso il concerto – in anteprima nazionale – che la star hollywoodiana Russell Crowe terrà il prossimo 20 giugno al Teatro Politeama di Catanzaro. Un evento fortemente voluta dal direttore artistico del Magna Graecia Film Festival, Gianvito Casadonte che, per celebrare la ventesima edizione della kermesse, ha messo a punto una serie di iniziative speciali. Tra queste, rientra la “prima” del tour italiano dell’attore e cantante, celebre al grande pubblico nei panni de “Il Gladiatore”, che, dopo i live in Australia e Malta, salirà sul palco di Catanzaro con il suo gruppo Indoor Garden Party, affiancato dai The Gentlemen Barbers e dalla cantante irlandese Lorraine O’Reilly.Lo stesso divo ha presentato in un video pubblicato sui social i suoi prossimi concerti in Europa. Sarà l’occasione per scoprire la star del cinema alle prese con la sua prima passione, la musica, con voce e chitarra all’insegna della tradizione rock, folk e country. I biglietti sono in vendita sul portale www.liveticket.it/politeamacatanzaro