Intimidazione Sindaco Villa San Giovanni. Cannizzaro: “Vicini a Giusy. Continui senza paura per la sua strada, la Calabria ripudia questi atti. ”

“È inaccettabile quanto accaduto a Villa San Giovanni ai danni del suo Primo cittadino. È

penoso che, ancora oggi, e con tutte le difficoltà che gli amministratori locali devono

affrontare quotidianamente, si debbano fare i conti con questi atti di vigliaccheria, conditi

da modalità mafiose che questa terra sta ripudiando in tutti i modi, per riscattarsi da quei

luoghi comuni che non ci appartengono e non rappresentano l’essere calabresi.”

A dirlo è l’Onorevole Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera

dei Deputati, Responsabile azzurro per il Sud e Coordinatore per la Provincia di Reggio

Calabria.

“Ecco perché la politica tutta, compatta, andando al di là degli steccati di partito, sono certo

si leverà in un solo coro di vicinanza al Sindaco Giusy Caminiti. Lo Stato è con lei e con tutta

la sua Amministrazione comunale. Ritengo che il compito delle istituzioni sia anche quello di

fare rete e operare in sinergia, tanto nel momento in cui c’è da unirsi per costruire qualcosa

di positivo, quanto nel momento in cui qualcuno ha più bisogno di supporto. E così sarà, avrà

il supporto da parte di tutti noi. Perché Reggio e la Calabria sono altro e lo dimostreremo

anche così. Giusy continui, dunque, senza paura per la sua strada.”