‘Ndrangheta, traffico di droga e armi tra la Calabria e l’Europa: 25 misure cautelari

Nella mattina odierna, del 5 giugno 2023, in Italia e in altri Paesi dell’Unione Europea,

militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, con la

collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.),

delle Forze di Polizia della Germania e del Belgio, e il supporto di Europol, con il

coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di

Catanzaro, unitamente alla rappresentanza Italiana di Eurojust, nell’ambito di una

Squadra Investigativa Comune tra le Autorità Italiana, Tedesca e Belga, hanno dato

esecuzione all’ordinanza applicativa di misure cautelari emesse dal GIP, presso il

Tribunale di Catanzaro, nei confronti di 25 indagati, in ordine al delitto di associazione

finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, reati in materia di armi e reati fine in

materia di stupefacenti, a vario titolo loro rispettivamente contestati.

Contemporaneamente è stata data esecuzione al sequestro preventivo, emesso dal GIP

presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione

Distrettuale Antimafia di Catanzaro, di beni per un valore complessivo di 3,8 milioni di

euro.