Tutto pronto per la finalissima regionale di Misso Mondo Calabria 2023

Sarà la stupenda terrazza di CapoSperone ad ospitare la Finale Regionale del famoso concorso di bellezza. Infatti, la nota agenzia calabrese “Andrea Cogliandro Eventi” che ha avuto l’incarico di rappresentare in esclusiva per la Regione Calabria Miss Mondo, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo, è pronta ad un altro grandissimo evento, la Finale Regionale di Miss Mondo Calabria per eleggere la Miss Mondo Calabria 2023.

L’evento si terrà giovedì 18 Maggio sulla terrazza di CapoSperone con affaccio sul mare alle ore 18:00.

Organizzato nella massima serietà e professionalità come sempre distingue l’agenzia, saranno in gara oltre 20 bellissime concorrenti provenienti da tutte le parti della Calabria a contendersi il prestigioso titolo di Miss Mondo Calabria 2023.