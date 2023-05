Autorità di Sistema Portuale dello Stretto: adottato il Documento di Programmazione Strategica

Nel corso della riunione odierna del Comitato di Gestione dell’AdSP dello Stretto è stato adottato, all’unanimità, il Documento di Programmazione Strategica di Sistema Portuale (DPSS) che rappresenta una delle principali innovazioni normative, introdotte dall’ultima riforma della Legge n.84/94 di riordino della legislazione in materia portuale, in tema di programmazione della pianificazione dei porti facenti parte delle AdSP, configurandosi quale strumento di indirizzo per la successiva redazione dei singoli Piani Regolatori Portuali.

I contenuti principali del DPSS, secondo le previsioni della norma, sono quelli di definire gli obiettivi di sviluppo dei singoli porti; gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall’AdSP e che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale propriamente detta riferibile all’Autorità di Sistema, le ulteriori aree pubbliche e private assoggettate alla giurisdizione della stessa; la ripartizione degli ambiti portuali in aree portuali, in aree retro-portuali ed in aree di interazione tra porto e città; i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio con i singoli porti, esterni all’ambito portuale di tipo viario e ferroviario, nonché gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell’operatività dei singoli porti.

Fra tutti i porti del Sistema portuale dello Stretto – si legge in un comunicato stampa dell’Adsp – solo quello di Messina ha un piano regolatore portuale approvato di recente (agosto 2019) mentre per tutti gli altri sono disponibili o PRP datati oppure addirittura non esiste un piano. Per questi ultimi è stato necessario avviare preliminarmente un confronto con le singole Amministrazioni Comunali interessate che si è concluso con la sottoscrizione di accordi contenenti le principali strategie per lo sviluppo dei porti e indicazioni per avviare la formazione dei PRP.

Completata questa fase si è passato all’ascolto di tutti gli stakeholders, delle Istituzioni coinvolte nella gestione delle attività portuali e dei cittadini per recepire contributi utili a definire la strategia complessiva di sviluppo. Un percorso laborioso, condotto dall’AdSP con il supporto del RTI di professionisti specializzati all’uopo incaricato per la formazione della proposta di documento, che ha consentito di strutturare uno strumento di programmazione che risponde pienamente alle indicazioni normative ed anche alle più recenti modifiche sul procedimento di formazione del DPSS conseguenti all’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 6/2023.

Particolare attenzione è stata quindi rivolta alla elaborazione delle linee guida per la formazione dei Piani Regolatori Portuali dei singoli porti di cui val la pena in questa fase segnalare gli obiettivi più significativi:

· per tutto il sistema portuale: approfondire il tema del fabbisogno di infrastrutture di trasporto integrate per sostenere il mercato unico, garantire la libera circolazione delle merci e delle persone e rafforzare la crescita, l’occupazione e la competitività;

· per il Porto di Messina-Tremestieri: implementare la capacità di accoglienza e gestione dei traffici crocieristici, valorizzare il waterfront cittadino nord e della zona falcata, ottimizzare la collocazione delle funzioni di traghettamento, cantieristiche e logistiche (ivi compresa la gestione dei flussi veicolari con la relativa viabilità e aree di accumulo e buffer);

· per il Porto di Milazzo: avviare una revisione della destinazione funzionale delle banchine, dei piazzali e degli specchi acquei al fine di stabilire una organica convivenza eliminando le interferenze critiche e consentendo a ogni funzione di avere margini di sviluppo futuri;