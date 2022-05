Vincenzo Defilippo è stato confermato per il triennio 2022-2025 alla presidenza di Federfarma Catanzaro

ampia collaborazione in quella veste di Presidente di Federfarma Catanzaro che ricopro da anni grazie alla fiducia dei colleghi titolari, nel corso dei quali abbiamo visto, seppur con grandi fatiche e grazie ad un assiduo impegno di tutti, crescere la farmacia assumendo, in tal modo, presso i nostri concittadini una considerazione sempre più grande e profonda – afferma ancora Defilippo -. In questi anni il Consiglio uscente ha svolto un lavoro costante e impegnativo in un contesto ambientale reso ancora più difficile dalla pandemia. Grazie all’impegno di tutti noi e al supporto dei Colleghi siamo riusciti, pur con tutte le difficoltà, a mantenere alto il livello di servizio offerto dalle nostre farmacie, attivando servizi e prestazioni in linea con gli standard previsti a livello nazionale e, in alcuni casi, addirittura con risultati migliori rispetto a quelli di altre realtà territoriali del nostro Paese”.

“Abbiamo fornito ai Colleghi strumenti efficaci per svolgere al meglio il proprio lavoro sul versante della formazione, dell’aggiornamento, della gestione delle farmacie, accompagnando le nostre iniziative con un’attenta e costante attività di comunicazione per valorizzare l’impegno delle farmacie. Su questa base vogliamo continuare a lavorare e a costruire la farmacia del futuro, facendo leva sul positivo lavoro svolto, sulla rete di relazioni intessuta in questi anni, sulla capacità di affrontare e risolvere i problemi con competenza e serietà, senza improvvisazione”. “Non ci accontentiamo dei positivi risultati ottenuti; vogliamo e dobbiamo fare ancora di più per cogliere tutte le opportunità che si presenteranno nei prossimi mesi per rendere la farmacia più forte, più efficiente, più moderna! Nei prossimi mesi ci attendono sfide importanti e decisive per il futuro della farmacia, a partire dalla riorganizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale e dalla concreta attuazione del modello della Farmacia dei servizi per arrivare ad una sempre più estesa digitalizzazione dei processi e delle prestazioni. Ritengo essenziale – conclude Defilippo – che tale delicata fase di passaggio verso un nuovo modello di farmacia debba essere gestita con competenza, esperienza, capacità di relazionarsi con le