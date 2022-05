Covid, Regione: “Ok a prescrizione del Paxlovid, usate scorte farmaco regionali”

Da oggi i medici di medicina generale potranno prescrivere in Calabria il farmaco antivirale orale contro il Covid “Paxlovid”, indicato nel trattamento degli adulti a rischio di evoluzione, che non necessitano di ossigenoterapia.Il farmaco, ripartito tra le Regioni dal Ministero della Salute, arriverà in Calabria solo nei prossimi giorni (probabilmente dal 10 maggio in poi), ma nel frattempo la Regione ha deciso di utilizzare parte delle proprie scorte per rifornire depositi e farmacie.

La Regione non si è fatta trovare impreparata e, dopo l’ufficialità da parte di AIFA, il Dipartimento regionale Tutela della Salute, con il supporto del Gruppo Tecnico per l’Emergenza Covid, ha messo in atto tutte le procedure tecnico-organizzative idonee a garantire la prescrizione da parte dei medici di famiglia e la distribuzione del farmaco attraverso le farmacie private convenzionate, grazie ad un accordo sottoscritto dal Ministero della Salute con le associazioni di categoria.Rimarranno, comunque, operativi per la gestione dei casi più complessi i Centri appositamente individuati dell’Amministrazione regionale.