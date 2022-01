Porte aperte in sicurezza, gli appuntamenti di gennaio al “Teatro Comunale” di Catanzaro

Con l’ultima replica dello spettacolo di Enzo ed Ivan Colacino “U figghju & Colacino” il Teatro Comunale di Catanzaro, nel centro del centro storico, ha aperto in bellezza il 2022 che si annuncia ricco di appuntamenti e di sorprese confezionate con passione e grande impegno dallo staff del Teatro guidato dal direttore artistico Francesco Passafaro. Un lavoro immane, quello degli operatori e dei tecnici che hanno saputo garantire la sicurezza di tutti gli spettatori, risolvendo problemi, gestendo sempre con il sorriso ogni imprevisto e dando prova di estrema professionalità. E continuerà anche per i prossimi appuntamenti perché il Teatro Comunale non solo è un posto sicuro dove trascorrere due ore fuori dal mondo, ma è una grande famiglia pronta ad accogliere e condividere l’amore per la cultura in ogni sua declinazione. Gli appuntamenti continuano, quindi, a partire da domani – 6 gennaio Festa dell’Epifania: a partire dalle ore 16,30 torna la Befana del Poliziotto, organizzata dal Sindacato FSP Polizia di Stato. La manifestazione di quest’anno è dedicata alla memoria dei coniugi Aversa, il Maresciallo Salvatore Aversa e la moglie Lucia Precenzano, a trenta anni dalla loro uccisione a Lamezia Terme. Durante la manifestazione sarà ricordato anche il Commissario Capo Antonio Trotta scomparso nel dicembre scorso. Al timone dello show gli immancabili “Rino & Giulio”, che hanno presenteranno l’intera serata, cui prenderanno parte artisti e intrattenitori di richiamo nazionale.

Il 9 gennaio torna “Dialettando.. e fu subito amore” la XIII edizione della rassegna teatrale diretta da Piero Procopio, con lo spettacolo “Difetti Perfetti”, testo e regia di Giampiero Garofalo, compagnia Codex 8&9 di Rossano Calabro.

Sabato 15 Gennaio 2022 alle ore 20,30: domenica 16 gennaio 2022 alle ore 18,30, il Teatro Incanto per la rassegna “Domenica d’Incanto” ospita lo spettacolo “Dove – La notte della scimmia rosa” di Alex Elton, attrice poliedrica e insegnante strepitosa, allieva del maestro Gigi Proietti, che incanterà il pubblico con uno spettacolo innovativo e straordinario, da non perdere assolutamente.

Il 21 gennaio alle 21.30 tocca ai “Soldi Spicci” con lo spettacolo “Chi dice donna dice camion”. I due giovani attori palermitani autori dei testi insieme a Salvo Rinaudo, firmano anche la regia di un lavoro che segna una nuova importante tappa della loro carriera. Lo spettacolo prende spunto dai numerosi video, pubblicati sui loro social, che hanno registrato milioni di visualizzazioni, in cui viene rappresentata la donna forte e di carattere, la cosiddetta donna camionista, che il duo comico analizza in chiave umoristica, mettendo sotto esame con spunti comici e critici la mascolinità che si è impossessata delle nuove generazioni femminili.

Ha già registrato il tutto esaurito, ad un mese esatto dal concerto, lo spettacolo dedicato a Vasco Rossi, Vasco Rossi Show tribute band and friends che andrà in scena il 4 febbraio alle 21.30 e si prepara ad una possibile replica.