Covid, D’Ippolito (M5S) chiede lo scostamento di bilancio per garantire ristori alle attività costrette a chiudere

«È necessario e urgente uno scostamento di bilancio, in modo da garantire in tempi rapidi la proroga della cassa integrazione Covid e adeguati ristori alle attività già ferme o che dovranno chiudere per via delle restrizioni che il governo ha già decretato o dovesse disporre». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Giuseppe d’Ippolito, che prosegue: «Il Movimento 5 Stelle aveva già espresso questa priorità, nella dichiarazione di voto della legge di Bilancio e anche dopo. La tutela della salute – conclude D’Ippolito – va assicurata insieme alla salvaguardia delle imprese, dell’economia e delle famiglie. Confidiamo nella responsabilità dell’esecutivo, cui chiediamo di procedere da subito in questa direzione».