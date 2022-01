Il 27 gennaio il XII° Congresso regionale della FIT CISL Calabria

Si terrà presso il T HOTEL di Lamezia Terme giovedì alle ore 9,30 del 27 gennaio 2022 il XII° Congresso regionale della FIT CISL Calabria. Il tema è “CRESCIAMO CON TRASPORTO nel futuro del lavoro che cambia”. Bisogna invertire la tendenza per far CRESCERE lo sviluppo e l’occupazione in una Regione meravigliosa e ricca di potenzialità, con le sue coste, la cultura i prodotti enogastronomici ecc. Il sistema delle Infrastrutture, della mobilità della logistica e dell’ambiente sono strategici per lo sviluppo della CALABRIA. I lavori avranno inizio alle 9,30 con la relazione del segretario generale Giuseppe Larizza, interverrà il segretario generale della USR Cisl Calabria Tonino Russo. Concluderà i lavori il segretario generale della FIT Cisl Nazionale Salvatore Pellecchia.