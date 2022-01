Mercato Reggina, focus sul centrocampo: il punto su Pezzella e Folorunsho

La poca disponibilità di uomini da linea mediana è una delle lacune che la Reggina è determinata a colmare in questi ultimi giorni di calciomercato. Nei giorni scorsi, in particolare, sembrava praticamente fatta per l’arrivo di Pezzella, giocatore della Roma in prestito al Siena,

Dalla Toscana arrivano indiscrezioni secondo cui la pista si sarebbe raffreddata dopo l’esonero di Mimmo Toscano. Ciò è dovuto anche al fatto che Roberto Stellone avrebbe aperto alla possibilità di giocare con Ricardo Faty davanti alla difesa, ampliando la batteria di centrocampisti a disposizioni con le risorse umane già a disposizione.

Lo stesso arrivo di Folorunsho, qualora dovesse concretizzarsi, porterebbe un altro elemento che all’occorrenza può giocare da mediano, oltre che da trequartista. Altro aspetto che incide nel ribasso delle quotazioni di Pezzella.

Su Folo, però, la situazione, nella sua fluidità, è meno certa di quanto si pensi. Il calciatore arriverà alla Reggina se non arriverà un altro club che offrirà denaro al Napoli per acquisirne il cartellino o per garantirsi un prestito con diritto di riscatto.

Le voci di un interesse della Spal potrebbero minacciare l’oprazione nella misura in cui la volontà del club ferrarese di puntare sull’ormai ex Pordenone corrisponderà all’intenzione di effettuare un sacrificio economico. Il desiderio del calciatore, invece, è ormai chiaro sia essere quello di tornare a Reggio.