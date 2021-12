Riprogrammato per il 27 gennaio lo spettacolo con Valerio Lundini al Teatro Politeama di Catanzaro

E’ stata riprogrammata per il 27 gennaio 2022 la tappa al Teatro Politeama di Catanzaro del tour nei bei teatri di Valerio Lundini, “Il mansplaining spiegato a mia figlia”. La produzione ha, quindi, comunicato la nuova data facendo seguito all’annuncio del rinvio di sette appuntamenti in tutta Italia, tra cui quello previsto originariamente l’11 dicembre nel Capoluogo di regione. Per la prima volta in teatro si potranno ammirare gli sketch surreali, le canzoni, i giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali firmati dall’inconfondibile stile del presentatore e comico, personaggio dell’anno. Lundini raggiungerà anche la Calabria, acclamato dalla critica e dagli addetti ai lavori, dopo il successo in seconda serata su Rai Due, con le irriverenti interviste di Una Pezza di Lundini. Per info e prevendite online è possibile consultare il sito www.politeamacatanzaro.net.