Il nuovo brano di Tiziana Serraino. “A Pirara”, un pugno in faccia al pregiudizio

porta all’esigenza di fissarlo in una forma differente. In “Amuri Amuri” era stata la vicinanza solidale a un amico minacciato dalle oscure forze criminali che purtroppo dominano il nostro territorio. In “A Pirara” è la sensazione speculare che di quei criminali si faccia propaganda e non argine, mettendo sullo stesso piano mele e pere, “puma e pira” per restare all’interno della figura retorica. E che così facendo in realtà non si combatta il fenomeno, ma addirittura lo si alimenti per una qualche assurda forma di tornaconto. Perché la nostra amata e disgraziata terra trasforma con disinvoltura il pregiudizio in realtà e spesso ne confonde i contorni. Così come questo brano, che non è facilmente etichettabile sotto un genere specifico (utilizza il dialetto ma non è folk, ha una caratura etnica ma una struttura sui generis, mescola strumenti della tradizione a suggestioni universali), lo stesso vale per le persone, alle quali troppo spesso viene appiccicata addosso un’etichetta indipendentemente dalla cifra umana. Credo non sia un caso che la Serraino abbia scelto una frase di Fabrizio De André per chiudere il videoclip, proprio colui che si è sempre schierato dalla parte di chi deve combattere ogni giorno per liberarsi dal pregiudizio di chi ama incasellare e non sa empatizzare. Viene in mente un film di Giuseppe Tornatore, “Maléna”, in certi passaggi molto vicino al De André di “Bocca di Rosa”, che narra di donna accusata di turbare sessualmente gli uomini e quindi di essere una “poco di buono”. Unica colpa: la troppa bellezza. Ebbene, questa donna finirà col diventare ciò che il pregiudizio ha scelto per lei: una prostituta. Vale la stessa cosa in qualunque altro ambito e c’è il sospetto che talvolta sia la stessa cosiddetta giustizia a generare il criminale, laddove non giudica la persona ma il suo DNA (Lombroso, appunto), il suo nome, il suo sangue, escludendo implicitamente ogni altra possibilità. Questo, fatalmente, non previene il male, ma ne è parte integrante, perché non concede nessuna via di fuga a chi, magari, aveva scelto altro per il suo futuro. La Serraino, al contrario, non emette sentenze, la sua narrazione trasversale si colloca in una zona neutra, eppure il suo testo appare come un’amara profezia a chiosa di una fotografia lucida e disarmante di ciò che accade a chi rimane imbrigliato tra le maglie di questo orribile gioco al massacro: “’Cà non cangia nenti”.

Un testo necessario e coraggioso, vissuto con un pathos emotivo che per osmosi si trasferisce in chi lo ascolta. E forse avrà modo di riflettere su quanto sia difficile chiamarsi fuori da questo meccanismo distruttivo se ciò che si ha attorno spinge verso l’abisso.

Ma al di là di ogni considerazione di natura antropologica, resta la musica come forma d’arte capace di restituirci bellezza anche laddove emergono sofferenza e malinconia. “A Pirara” è prima di tutto una canzone di rara intensità, subito dopo anche il resto. Ed è in questa veste che va accolta, perché ascoltare con pregiudizio una canzone che si schiera contro il pregiudizio è un ossimoro che non possiamo consentirci, se davvero vogliamo smentire la stessa Serraino e