Quote Sacal alla Regione attraverso Fincalabra: via libera del Consiglio regionale

La Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi, torna in mano pubblica. Il Consiglio regionale, nel corso dei lavori odierni, ha approvato la proposta di legge finalizzata ad autorizzare Fincalabra, società in house della Regione, ad acquistare le quote dei soci privati della Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi.

A relazionare in aula è stato il vicepresidente del Consiglio regionale, Pierluigi Caputo (Forza Azzurri). Il testo dispone che per acquisire le quote private di Sacal, Fincalabra “è autorizzata a provvedere con le risorse del ‘Fondo Exit Strategy Fuif’, dalla stessa gestito e finalizzato a sostenere strategie di sviluppo e investimento di imprese a capitale misto pubblico e privato che operano nei settori strategici della Regione Calabria”.