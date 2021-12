Tempo di auguri di Natale per l’Amministrazione comunale reggina e per le sue Società

Ancora un fitto programma di visite di fine anno per il sindaco ff del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti.

Dopo gli incontri di ieri, questa mattina il primo Cittadino, accompagnato da Assessori e consiglieri comunali, ha visitato il comando della Polizia Municipale reggina, dove ha incontrato gli agenti in servizio presso la sede di Viale Aldo Moro, sollecitati in questi giorni dal piano di controlli per le festività natalizie.

Subito dopo Brunetti ha fatto visita alla sede della società Teknoservice, titolare del servizio di raccolta rifiuti, poi a Idrorhegion, poi ancora a Palazzo San Giorgio, per un saluto ai dipendenti comunali, ed infine alla sede della società comunale Castore.