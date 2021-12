Giunta, Orsomarso: “Approvata copertura finanziaria per il collegamento del Frecciargento Sibari-Bolzano”

“La giunta regionale guidata dal presidente, Roberto Occhiuto, ha approvato la copertura finanziaria per sostenere la prosecuzione del collegamento sperimentale del Frecciargento Sibari-Bolzano. Con l’inizio del nuovo anno, insieme al collega Mauro Dolce, ci confronteremo con Trenitalia per trasformare la sperimentazione, partita nel 2019, in un servizio stabile”.

È quanto afferma l’assessore regionale alla Mobilità, Fausto Orsomarso, al termine della riunione di Giunta di oggi pomeriggio.

“Non c’è mai stato motivo di allarme rispetto al mantenimento del collegamento, che – spiega – non è mai stato in discussione. Abbiamo atteso di avere contezza dei costi e dei dati di riempimento certificati da Trenitalia che, seppur condizionati dalla pandemia, evidenziano come la sperimentazione possa essere trasformata in un servizio stabile e capace di stare sul mercato libero anche riducendo la quota di contributo regionale o, in prospettiva, addirittura annullandola secondo il nostro punto di vista. Grazie al lavoro della giunta guidata da Roberto Occhiuto il Frecciargento Sibari-Bolzano che, nel periodo di sperimentazione, si è consolidato come servizio importante per i viaggiatori calabresi, diventerà quindi un collegamento definitivo tra lo Jonio cosentino, la Capitale e il Nord-est del Paese”.