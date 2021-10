Maltempo in arrivo al Sud: rischio alluvioni in Calabria

Un fronte instabile interessa alcune zone. Maggior probabilità di precipitazioni su Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Sicilia. Sono le previsioni per la giornata di oggi, diffuse da “iLMeteo.it”. Sul resto d’Italia molte nubi, ma con scarse precipitazioni e locali nebbie, localmente anche fitte, sulla Pianura Padana. Venti che soffieranno dai quadranti meridionali con debole intensità. Mari da poco mossi a mossi.

Scenario diverso, invece, atteso per domani quando una perturbazione dovrebbe raggiungere il Sud. Soleggiato al Nord, instabile su Adriatiche e localmente sul Lazio, verso sera sulla Sardegna orientale, nel corso del pomeriggio su Puglia meridionale, Basilicata e alta Calabria. In tarda serata peggiora fortemente su palermitano e trapanese. Venti deboli, di Bora e Grecale sui bacini settentrionali, variabili altrove. Secondo gli ultimi aggiornamenti andrà prestata la massima attenzione alla Calabria e ai settori centro-orientali della Sicilia, dove non escludiamo il rischio di nubifragi e alluvioni lampo a causa della persistenza delle precipitazioni.