Reggio Calabria – Conticini, Calabrese, Idonea, Casagrande e tanti altri nella nuova stagione dell’Oda

di Grazia Candido – “L’emozione per chi fa questo mestiere c’è sempre e tornare a calcare il palco dopo un anno e mezzo, mi rende felice, curioso di ripartire e fiero di avere al mio fianco, gente che gli batte il cuore”.

Così, il direttore artistico dell’Officina dell’arte Peppe Piromalli ha presentato la sua nuova “sfida”, due stagioni teatrali, 16 spettacoli, al teatro “Francesco Cilea” e al cine teatro “Il Metropolitano” (ex DLF), nate grazie alla sinergia con le associazioni culturali “Blue in the face” e “L’Amaca”.

All’incontro odierno, moderato dallo speaker Benvenuto Marra, insieme al numero uno dell’Oda, il consigliere delegato alla Cultura della Città Metropolitana Filippo Quartuccio, gli attori Gennaro Calabrese e Alessandro Idonea, due punte di diamante della kermesse artistica, il presidente de “L’Amaca” Antonio Calabrò.

“In tutti questi anni, abbiamo cercato di creare un legame con gli artisti del territorio e dar spazio alla loro creatività, al talento proponendo spettacoli di spessore – esordisce il consigliere Quartuccio -. Il lavoro dell’Officina dell’Arte sicuramente, è una attività che arricchisce culturalmente Reggio e la Città Metropolitana ci sarà sempre per queste realtà che creano pulsione, movimento, aggregazione e arte”.

Torna di nuovo al teatro “Cilea” con lo spettacolo “Un Calabrese su Marte” il prossimo 16 Aprile, il comico Gennaro Calabrese, un amico dell’Officina dell’Arte, lusingato dalla fiducia che l’Oda ha nei suoi confronti, “una fiducia reciproca legata da un profondo affetto e stima che, anche quest’anno, mi porta a far parte di una stagione realizzata da un professionista del settore che, come me, conosce le dinamiche, le difficoltà e ciò di cui l’artista ha bisogno. Quando c’è Peppe – continua il vulcanico Calabrese – l’ansia viene azzerata perché sa cosa significa stare sul palco e prepararlo. Il mio nuovo show “Un Calabrese su Marte”, per la regia di Antonello Costa, è un viaggio che ci farà riflettere su quanto è bello il nostro pianeta e cosa ci perdiamo se continuiamo a trattarlo male”.



Annuisce sfoderando un dolce sorriso simile a quello del padre, il giovane Alessandro Idonea, a lui spetterà di alzare il sipario al “Cilea” il 18 dicembre con un cavallo di battaglia “U sapiti com’è”, un omaggio del regista Bruno Torrisi all’attore catanese Gilberto scomparso nel 2018, con più di 2000 repliche in tutto il mondo.

“Peppe Piromalli prima di essere un produttore culturale, è uno dei nostri: ci diciamo poche parole ma ci capiamo subito – afferma Idonea -. Ho scelto di portare in scena uno spettacolo per me importante, un testo della tradizione siciliana esportato da mio padre e conosciuto in Italia e all’Estero. E’ un testo scritto nei primi del ‘900 ma è una storia all’avanguardia che tratta di disabilità: la madre cresce un figlio portatore di handicap senza nascondere il problema, alla luce del sole e sfodera un amore infinito, profondo superando la malattia. E’ una grande lezione di umanità e il rapporto tra madre e figlio, ci fa capire come i legami umani sono fondamentali nella vita di ognuno di noi”.

E, proprio sui rapporti umani, sulle sinergie artistiche, l’Officina dell’Arte ha scelto di investire unendosi a “L’Amaca” di Antonio Calabrò che “con le tante anime artistiche dell’associazione dà lustro alla nostra terra. Partiremo, il 7 Novembre al Metropolitano con “La leggenda del pianista sull’Oceano” di e con Alessandro Sparacino e il 21 Novembre con il live “All you need is… Beatles” e chiuderemo l’anno, con due spettacoli il 5 Dicembre “Dieci storie reggine” e il 30 dicembre una serata di musica e tante risate con “Fantastico 3,14” con L’Amaca Group e L’Amaca Theater. Tornare a teatro è un momento importante di vita comune”.

Si è volutamente circondare di “gente che ha delle belle idee, sa progettare e ha voglia di crescere facendo squadra” l’attore Piromalli che, nel ringraziare Calabrò e il direttore artistico del teatro Gassman di Civitavecchia Enrico Maria Falcone della “Blue in the face” per aver “creduto in un progetto di spessore e che lascerà sicuramente, un segno indelebile in città, sono compagnie che esaltano tutto ciò che fanno e lo fanno bene, hanno voglia di confrontarsi e producono cose dove si ride, si riflette e toccano il cuore”, non può non soffermarsi sul “Rolex calabrese (Gennaro) che, in ogni suo spettacolo, riesce a colpire la gente non solo per il suo grande talento ma per le sue doti umane. La nostra è, oramai, un’amicizia consolidata. Alessandro Idonea invece, non so se ha capito bene l’importanza del suo cognome, ha un’eredità davvero pesante ma vi assicuro, che è un artista che lascia il segno in tutto ciò che fa, vi colpirà. E’ vero che nei cartelloni si guarda il lato artistico però, io sto molto attento all’aspetto umano e tutti gli attori che porto devono avere un battito in più perché per me, quel battito è tutto. La passione, l’amore di fare questo mestiere l’ho riscontrata nella compagnia laziale “Blue in the face” e con loro, debutterò il 15 Gennaio al teatro Cilea con la commedia “Italiani brava gente” insieme ad Elena Russo, Ester Botta, Alessandro Sparacino, Enrico Maria Falconi e Federica Cordia. Tanti sono i nomi degli artisti che calcheranno la massima culla dell’arte reggina, Marco Falaguasta, Federico Perrotta, Valentina Olla, Claudio Insegno, Sabrina Pellegrino, Maurizio Casagrande, Paolo Conticini e tanti altri. Insomma, non resta altro che aprire questo sipario e divertirci tutti insieme”.

Ma andiamo nel dettaglio dei programmi al teatro “Cilea” si parte il 18 dicembre alle ore 20,45 con “U sapiti com’è”, un omaggio del regista Bruno Torrisi a Gilberto Idonea. La commedia che ha come protagonisti insieme a Torrisi, gli attori Manuela Ventura, Alessandro Idonea e Giovanna Criscuolo coniuga comico e tragico in un perfetto equilibrio che mai travalica nel patetico; il 15 Gennaio la pièce “Italiani brava gente” con Elena Russo, Ester Botta, Alessandro Sparacino, Peppe Piromalli, Enrico Maria Falconi e Federica Cordia; il 22 Gennaio “Neanche il tempo di piacersi” con Marco Falaguasta che si cimenterà con le modalità dello storytelling, in una satira divertente e impietosa della nostra società, dei nostri costumi e dei rinnovati linguaggi, dai quali gli adulti si sentono sempre più spesso tagliati fuori. Il 19 Febbraio l’esilarante spettacolo “Due botte a settimana!” con Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli e Leonardo Flaschi che restituiranno al pubblico il piacere della commedia all’italiana, unito alla forza comica del “live”. A Marzo invece, precisamente il 18, la commedia “Coppie felicemente infelici” con Federico Perrotta, Valentina Olla, Claudio Insegno e Sabrina Pellegrino; il mese di Aprile sarà caratterizzato da due spettacoli, giorno 2 l’istrionico attore e regista napoletano Maurizio Casagrande sarà il protagonista di “A tu X tu – La formula del divertimento” e il 16 aprile il live show del comico Gennaro Calabrese con “Un Calabrese su Marte”. Chiuderà la stagione dell’Oda, l’affascinante Paolo Conticini il 14 Maggio con “La prima volta”, un affascinante e travolgente percorso artistico in continua evoluzione, ricco di soddisfazioni nel cinema, in tv e in teatro dell’amato attore.

Al cine-teatro “Il Metropolitano” si alzerà il sipario domenica 7 Novembre alle ore 18 con “La leggenda del pianista sull’Oceano” di e con Alessandro Sparacino; il 21 Novembre “All you need is… Beatles”, una band che ha cambiato la storia con Adele Briganti, Mary Foti e L’Amaca Group (soggetti, testi e regia di Antonio Calabrò); il 5 Dicembre “Dieci storie reggine” con Anna Rita Fadda, Alessandra Vadalà e l’Amaca Theater; il 30 dicembre una serata di musica e tante risate con “Fantastico 3,14” con L’Amaca Group e L’Amaca Theater conduce lo speaker Benvenuto Marra; il 13 Febbraio l’opera “Rispetto” scritto e diretto da Enrico Maria Falconi con Ester Botta; il 27 Marzo “Il giudizio universale – Si salvi chi può” con Elvira Costarella, Rosanna Palumbo e L’Amaca Theater; il 24 Aprile lo spettacolo “Passa la vita a Pontesponte” scritto e diretto da Enrico Maria Falcone con Patrizio De Paolis, Alice Pierini, Simone Luciani che ne cura anche la regia. Chiuderà la stagione, “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello con Ester Botta, Alessandro Sparacino e Peppe Piromalli.

Per avere altre info o acquistare i biglietti è possibile farlo online o prenotarli al numero di telefono 3497059379 o presso il botteghino del cine-teatro Il Metropolitano a piazza Garibaldi (ex DLF).