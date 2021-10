Bova – Varata la giunta esecutiva con Gianfranco Marino nel ruolo di Vicesindaco e la giovane Domenica Nucera

Si è svolto ieri nella sala delle adunanze del Comune di Bova il primo consiglio comunale del nuovo corso targato Santo Casile. Tra i punti all’ordine del giorno Il giuramento del sindaco e l’esame di eleggibilità e di compatibilità degli eletti alla carica di consigliere che per la maggioranza sono risultati per la maggioranza Gianfranco Marino, Maria Gabriella Petronio, Domenica Nucera, Rocco Vitale, Armando Siviglia, Licia Petrulli e Foti Valeria. Per la minoranza Andrea Casile, Francesco Minniti e Antonio Frangipani.

Il secondo punto all’ordine del giorno riguardava la nomina della giunta esecutiva che vedrà nel ruolo di Vicesindaco Gianfranco Marino cui andranno anche le deleghe alla cultura, alla pubblica istruzione ed allo sviluppo locale e nel rispetto delle quote rosa nel ruolo di assessore con delega allo sport, al turismo ed allo spettacolo la giovane Domenica Nucera. Gli altri punti all’ordine del giorno hanno riguardato la nomina della commissione elettorale, l’approvazione delle linee programmatiche e la nomina della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.