Dall’1 al 6 settembre Squillace ospiterà la prima edizione del “Meridiano16 Film Festival”, un progetto voluto da Meridiano16 in collaborazione con Nastro di Mobius ed il supporto della Regione Calabria.

La manifestazione prevede due momenti: il festival internazionale del cortometraggio (che si svolgerà dall’uno al cinque settembre), con la proiezione di opere di elevata qualità con l’intento di mostrare al territorio il cinema d’autore, ed un laboratorio di cinema (che sarà ospitato dal quattro al sei settembre nella “Casa delle Culture”)

In particolare, il festival internazionale del cortometraggio vedrà la proiezione dei migliori cortometraggi prodotti negli ultimi due anni e che hanno partecipato ai più importanti festival internazionali come Oscar qualifying award, Festival di Cannes, Festival di Venezia, Giffoni Film Festival, Toronto Film Festival e tanti altri.

Dal 4 al 6 settembre, invece, il laboratorio di cinema “L’attore e l’immagine” a cura di Saverio Tavano e Fabio Vita, permetterà di apprendere i metodi e le tecniche fondamentali della recitazione, quali l’interpretazione di un testo, lo studio del personaggio, l’uso del linguaggio del corpo e della voce, la preparazione ad un provino cinematografico con l’uso della telecamera.

A conclusione del laboratorio, i partecipanti metteranno in pratica le nozioni del laboratorio girando un cortometraggio all’interno del borgo di Squillace che diventerà un set a cielo aperto. Il cortometraggio diretto da Tavano con la direzione della fotografia di Fabio Vita, DOP con svariati anni di esperienza nell’industria cinematografica.

SAVERIO TAVANO Regista, sceneggiatore e produttore della Lighthouse Films, ha all’attivo diverse produzioni tra cui “U figghiu” prodotto da Nastro di Mobius e Calabria Film Commission, “Fuochi” prodotto da Duel Film e Origine Paris, Donne di Calabria Anele Film con Calabria Film Commission e lo spot per Condorelli; è sceneggiatore per vari lavori tra cui “L’afide e la Formica “ di Mario Vitale prodotto da Indaco Film e RAI cinema, collabora attivamente con la produzione Open Fields Production.

FABIO VITA ha lavorato come negli ultimi 8 anni in Australia per film come Alien Covenant (Ridley Scott), Pimped (David Baker), Better watch out (Chris Peckover), Infini (Shane Ebbess) e tvc per brand internazionali come CocaCola, McDonald, LG, Hyundai, Microsoft, Samsung.

Info: m16filmfestival@gmail.com