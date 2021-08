Cosenza – CrossOver Village a Lorica, musica sport arte e food

Un weekend all’insegna del puro divertimento. Lorica (Cs) si prepara ad accogliere il Crossover Village, appuntamento decisamente imperdibile per gli appassionati dell’universo naturalistico e montano giunto alla sua terza edizione.

Il 27, 28 e 29 agosto numerosissime saranno le attività previste all’interno della manifestazione organizzata da Piano B con il support della Regione Calabria. Il ricco cartellone prevede spettacoli, degustazioni, musica, arte, così da coinvolgere un pubblico trasversale e di ogni età.

Tra i diversi momenti in programma anche lo sport, per vivere al meglio il rapporto con la natura: il trekking naturalistico (in collaborazione con Cammina Sila), le escursioni in bike (in collaborazione con il Chiosco Rosso). Non mancherà, inoltre, la possibilità di cimentarsi nel disegno, grazie alla collaborazione con la scuola di arti visive “Nero su Bianco” che presenta la rassegna “Matite ad alta quota” e la possibilità di partecipare ad “AstroWineTrekking”, degustazione vini e osservazione delle stelle a cura di Cammina Sila.

Anche tanta musica live nell’incantevole cornice dell’Arvo, situato nel cuore pulsante del Parco Nazionale della Sila: tra gli artisti, il violinista Pasquale Gravina Allegretti, impegnato in una particolare performance sul lago con “Boat Symphony” a cui si potrà assistere solo a bordo di barche, canoe, bike boat e battello (è richiesta la prenotazione); gli HELèNA, il duo composto da Ilenia e Diego Filippo, noti per la loro partecipazione a X Factor e Area Sanremo; diversi musicisti autorali, come Domenico Scarcello, Laura Zinno, il trio composto da Sasà Calabrese, Marco Trifilio e Daniele Moraca, con il loro progetto artistico Canzoni d’Autore “La Storia e le Canzoni”, i gruppi The Horny Brothers e i Rubber Soul, quest’ultimi con il loro “The Beatles Tribute”.

Nell’altopiano più grande d’Europa, grande attenzione verrà posta anche alle degustazioni tematiche delle ricchezze gastronomiche territoriali, come la Patata della Sila IGP e la pitta ‘mpigliata, agli itinerari gastronomici, con la presenza della Maccaroni Chef Academy: si tratterà di un week-end pronto a deliziare anche i palati più curiosi con l’allestimento degli showcooking e di apposite aree food.

Per maggiori informazioni su prenotazioni, alberghi convenzionati e dettagli sugli appuntamenti, si possono consultare le pagine social di Piano B o inviare una mail a crossovervillage@pianob.eu.