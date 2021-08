Catanzaro – Domani le sonorità raffinate di Elina Duni e Rob Luft

Un altro spettacolo imperdibile e di grande qualità per la XXI edizione di Armonie d’Arte Festival diretto da Chiara Giordano.

Domani, domenica 22 agosto, al Parco internazionale della Scultura e della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, ci sarà un’altra eccellenza dello scenario musicale globale: Elina Duni, cantante svizzero-albanese, oggi londinese, voce intensa, affascinante, che con intelligenza si muove tra jazz ballad, chanson française, folk americano e mediterraneo, restituendo un sound che nella contaminazione più raffinata trova la sua cifra connotativa e altissima. Ispirato a un camerismo d’impronta mediterranea, il progetto Lost Ships, che vede la Duni insieme al chitarrista Rob Luft e che trae il nome dall’ultimo album Duni & Luft per l’etichetta ECM affronta anche tematiche urgenti e contemporanee come le recenti crisi migratorie e le incombenti conseguenze ecologiche dovute alla distruzione ambientale. I due artisti indagano i luoghi che hanno conosciuto e amato, inclusi quelli che non esistono più o continuano ad esistere solo come frammenti dell’immaginazione.

Per promuovere la nuova partnership di Armonie d’Arte con il Parco della Biodiversità, eccezionalmente per questo concerto, il Festival estende a tutti la tariffa ridotta già adottata per alcune categorie, ovvero euro 10.

L’inizio dello spettacolo è fissato per le ore 22.00. I biglietti del Festival sono acquistabili la sera stessa nella location dello spettacolo dalle ore 19.00 in poi. La biglietteria di Armonie d’Arte è aperta al Parco archeologico Scolacium a Roccelletta di Borgia da martedì a domenica dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Per info e prenotazioni: 328 2462268.