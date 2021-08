Incidente a Lamezia Terme. Traffico bloccato, coinvolti tre veicoli

Lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” il traffico è temporaneamente bloccato a causa di un tamponamento tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo Calabro, in direzione Villa San Giovanni.

L’impatto ha coinvolto tre veicoli. Due persone sono ferite, di cui una gravemente. Al momento è in corso l’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.