Reggio Calabria – Attesa finita: ecco la XX festa nazionale dello stocco

La XX edizione della Festa Nazionale dello Stocco può iniziare. L’attesa è finita, e questa sera la manifestazione cittanovese tornerà tra la gente per colorare di gusto e musica l’estate calabrese. Apertura delle attività con la Sagra dello Stocco (ore 19,30); a seguire, l’attesissimo concerto di Umberto Tozzi (ore 21,30). Una scommessa di qualità per l’Associazione Turistica “Pro Loco” guidata da Pino Gentile e per l’Azienda “Stocco&Stocco” di Francesco D’Agostino, che da mesi stanno lavorando per regalare al pubblico nazionale un nuovo evento di altissimo profilo.

Già da questa mattina, viale Campanella appare come un mosaico di attività e fermento positivo: chef, collaboratori, volontari e tecnici sono al lavoro nelle diverse aree della location per definire ogni dettaglio e restituire al pubblico un’esperienza straordinaria. Inoltre, dalle ore 9,00 è attiva una apposita biglietteria per lo spettacolo musicale anche a ridosso del palco.

La kermesse, come da consolidata tradizione, è organizzata nel solco del binomio vincente marchio di fabbrica della manifestazione: i sapori unici dell’enogastronomia d’eccellenza e le note più belle della grande musica italiana. Per la ventesima edizione della Festa, nel suggestivo ristorante all’aperto di viale Campanella, il menù della Sagra proporrà cinque piatti pregiati selezionati da chef d’eccezione. Antipasto, primi e secondi per i palati esigenti di una platea variegata e proveniente da ogni parte del Paese. Ad arricchire il percorso del gusto, anche la ricetta “Antica Cittanova”: un’esperienza sensoriale dedicata ai veri amanti della cucina calabrese. Sul lato opposto del viale, lo spettacolo di Umberto Tozzi, voce tra le più incisive della canzone italiana.

Tra le novità di questa edizione, la normativa anti – Covid che renderà necessarie alcune attività per la gestione in totale sicurezza delle differenti fasi della kermesse. I concerti, realizzati in sinergia con “Esse Emme Musica” di Senese, saranno a pagamento e a numero chiuso (mille persone), in linea con gli indirizzi di legge forniti in materia di esecuzione e fruizione degli eventi all’aperto. Una scelta necessaria alla luce delle regole vigenti. Oltre duecento operatori lavoreranno in tutte le aree della manifestazione per far vivere al pubblico un’esperienza straordinaria.

I biglietti per gli spettacoli sono in vendita sui circuiti telematici ticketone.it e ticketservicecalabria.it e presso l’azienda Stocco&Stocco. Sia il 14 che il 17 agosto, inoltre, i tagliandi saranno disponibili anche presso la biglietteria adibita in viale Campanella, a partire dalle ore 9,00.

La XX Festa Nazionale dello Stocco è un evento organizzato e promosso dall’Associazione Turistica “Pro Loco Cittanova” e dallo sponsor ufficiale “Stocco&Stocco” di Francesco D’Agostino. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Cittanova e dal Consiglio Regionale della Calabria.

Insomma, il conto alla rovescia è scaduto. Dopo lo stop forzato dello scorso anno, la XX edizione della Festa Nazionale dello Stocco vuole riallacciare il filo della sua storia ultradecennale con due serate straordinarie. Esordio oggi 14 agosto. Poi, martedì 17 agosto, il bis con la “Sagra dello Stocco” e il concerto di Francesco Renga. Un finale in crescendo per festeggiare le venti edizioni di un evento tra i più importanti del Sud Italia.