Parità di genere, webinar delle Democratiche con Cecilia D’Elia

“Parità di genere. Diritti, occupazione, partecipazione”. Saranno i temi affrontati nel corso del webinar promossa dalla Conferenza delle donne democratiche e dal Partito democratico della Calabria per le ore 18,30 di domani, martedì 11 febbraio.

“La pandemia ha amplificato la disparità di genere – spiegano Stefano Graziano e Teresa Esposito – ma anche grazie alle opportunità del Next Generation Ue si possono mettere in campo azioni concrete per la parità e la resilienza”.

Ad aprire i lavori, che saranno moderati dalla coordinatrice regionale delle democraticheTeresa Esposito, sarà il commissario regionale Stefano Graziano. Interverranno: Enrichetta Alimena, Disability Pride Network; Lucia Nicoletti, Sindaca di Santo Stefano di Rogliano; Marina Caleffi dell’Associazione Iris per le donne per la vita Onlus e Nicola Irto, candidato alla presidenza della Regione Calabria. Chiuderà i lavori Cecilia D’Elia, responsabile nazionale Pd delle politiche per la parità di genere e portavoce della Conferenza nazionale delle Democratiche.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ‘Partito democratico Calabria’.