Roccella Ionica, raccolta fondi online per i lavori di risanamento della Chiesa della Marina

“La Chiesa di San Nicola Ex Aleph, meglio conosciuta come Chiesa della Marina, Per tanti roccellesi è più di una Parrocchia. È il luogo dove grazie ai parroci che l’hanno retta nel tempo, si sono formati nei valori della carità e del servizio. È la casa del Venerato San Vittorio, protettore della nostra città”.

È quanto scrive su GoFundMe Alfredo Ursino, di Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, che ha avviato una raccolta fondi per aiutare Don Jeanne, attuale parroco della Marina.

“Qualche anno fa – scrive Ursino – ha rischiato di crollare e per salvarla l’amatissimo Don Giuseppe avviò e concluse gli interventi di risanamento finanziandoli con un mutuo che ogni mese costa 700 Euro. Raccoglierli tra chi ama la nostra Parrocchia e la nostra Roccella non è semplice in questo periodo”.

“Se vuoi aiutarci puoi versare qui ogni mese il tuo contributo, che andrà direttamente sul conto della Parrocchia. Abbiamo fissato come obiettivo 4200 euro: è quanto, in 6 mesi, si spende per pagare il mutuo” conclude.

La campagna, attiva da due giorni, è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/gfm/raccolta-fondi-parrocchia-di-san-nicola-ex-aleph