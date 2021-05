Crotone – Il sindaco ha fatto visita alla Capitaneria di Porto

Questa mattina il sindaco Vincenzo Voce, accolto dal comandante Vittorio Aloi, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Crotone.

Accompagnato dal comandante il sindaco ha visitato la sala operativa e la sala comando, incontrato ufficiali e sottufficiali e personale in servizio presso questo importante presidio della città di Crotone.

“Ho ringraziato il comandante Aloi per l’accoglienza e soprattutto per il servizio che la Capitaneria svolge per la comunità, per la sicurezza della navigazione, la salvaguardia di tutte le attività connesse alla fruizione del mare, l’assistenza alle persone, la tutela della vita umana. Accanto all’aspetto professionale, in tutti gli uomini del comando, prevale la sensibilità personale, l’umanità con la quale svolgono il proprio lavoro” ha detto il sindaco Voce