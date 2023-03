A2 Salerno-Reggio Calabria: camion in fiamme tra Sant’Onofrio e Pizzo, grasso animale in strada: circolazione bloccata

Una domenica difficile quella vissuta dalla Calabria sul piano della viabilità. Un mezzo pesante ha preso fuoco sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, generando l’interruzione della circolazione nel tratto tra Pizzo Calabro e Santo Onofrio. La regione si è trovata praticamente divisa in due, per effetto del blocco della sua più importante arteria della viabilità.

Le fiamme hanno interessato un mezzo pesante carico di grasso animale. La caduta sul manto stradale del trasportato ha reso impraticabile la circolazione, a causa della pericolosità per i mezzi in transito. La conseguenza è stata la chiusura per diverse ore della A2, con verifiche tecniche che stanno proseguendo per capire quando si potrà tornare a transitare.

Nel caso in cui le vericiche dovessero decretare l’impossibilità a riportare la situazione alla normalità, si procederà alla fresatura e alla ripavimentazione del tratto.

Il percorso alternativo

Per i veicoli in direzione sud il traffico viene deviato all’uscita di Pizzo Calabro per poi prendere la SS18, successivamente la SS606 per poi rientrare in autostrada a Sant’Onofrio, percorso inverso per i veicoli diretti verso nord.