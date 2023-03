Catanzaro accoglie la Serie B: grande coreografia e super cornice di pubblico

14.000 posti esauriti in poche ore. Lo stadio Ceravolo a Catanzaro di colpo si è rivelato troppo piccolo per contenere tutto l’entusiasmo dei sostenitori delle aquile. Non a caso nei progetti della famiglia Noto c’è proprio quello di costruire un impianto che sia all’altezza delle ambizioni del sodalizio giallorosso, guidato dal più importante gruppo imprenditoriale calabrese.

C’è, però, adesso da tenere in considerazione solo la gioia incontenibile di un popo che finalmente ha raccolto le soddisfazioni che aspettava da tempo. Quello di una città che ritrova una categoria importante come la B, 17 anni dopo l’ultima volta.

La promozione matematica è arrivata a Salerno una settimana fa, ma la sfida con il Pescara ha rappresentato l’abbraccio ufficiale ad una squadra che sta riscrivendo tutti i record del campionato di terza serie.

Molto bella anche la coregrafia della Curva Massimo Capraro, da sempre cuore pulsante del tifo giallorosso.