Torna il Presepe di Sabbia: la presentazione della terza edizione a Borgia

Siglato un partenariato biennale tra Associazione Cala-3 e Comune.

Inaugurazione prevista per il 27 novembre: piazza Federico II si

trasformerà in un villaggio natalizio. Il sindaco Sacco: «E’ una

scommessa e puntiamo a vincerla»

Tornare a fare del Natale la festa del cuore, ricominciare a viverlo

insieme, in comunità, allontanando le ombre cupe del covid: con questo

spirito l’Associazione Cala-3 si appresta a dare ufficialmente il via

alla terza edizione del suo Presepe di Sabbia dopo lo stop forzato

della stagione scorsa e le precedenti esperienze di Stalettì (2018) e

di Catanzaro (2019). Sarà Borgia quest’anno il teatro della

manifestazione grazie al partenariato siglato con l’Amministrazione

Comunale; tutti i dettagli della kermesse – al via il 27 novembre fino

al 9 gennaio – sono stati illustrati ieri nel corso di una conferenza

stampa che ha visto il presidente dell’associazione Giuseppe

Calabretta ed il sindaco Elisabeth Sacco al tavolo dei relatori.

«Vogliamo dare un messaggio di rinascita – le parole del primo – La

pandemia ci ha privato di tante cose lo scorso anno, non ultima la

serenità del Natale, e ripartire da qui ha certo un significato

particolare. Lo faremo con il consueto entusiasmo e senza lesinare

energie, con il supporto di un’Amministrazione che ha creduto

fortemente nel nostro progetto e con la “pazza idea” di coinvolgere

anche quest’anno nella manifestazione le piccole realtà economiche e

ricreative locali». Perché se l’esposizione dell’ensemble artistico

sarà il fulcro dell’evento, tutto intorno ruoterà un vero e proprio

villaggio natalizio animato da stand gastronomici ed artigianali, da

spettacoli ed iniziative fino al termine delle feste. «Sarà il Presepe

di Sabbia più grande del centro-sud – ha evidenziato Calabretta – al

contrario di altri che hanno ridotto le dimensioni per la crisi noi le

abbiamo ampliate affidandoci anche per questa edizione ad artisti di

spessore internazionale». Due spagnoli – Sergi Ramirez e Montserrat

Cuesta – due ucraini – Roma Shurubkinas e Slava Emelianenko – ed un

francese – Benoit Dutherage. Cinquecento invece i metri quadrati del

padiglione costruito in piazza Federico II, trecento le tonnellate di

sabbia utilizzate e protocolli già avviati per far visitare

l’esposizione anche alle scuole.

«Da spettatrice avevo partecipato all’edizione di Catanzaro – ha

rivelato il sindaco Sacco – e, al di là della bellezza artistica delle

opere, mi aveva colpito non poco l’aria di condivisione e di pace che

vi si respirava. Quando c’è stata l’occasione di portare a Borgia la

manifestazione non ci abbiamo pensato due volte: a malincuore abbiamo

dovuto rimandare lo scorso anno, ora invece è realtà». L’accordo

siglato dall’Associazione Cala-3 e dall’Amministrazione Comunale

prevede un partenariato biennale: «Siamo fortemente convinti del

successo che avrà e del fatto che porterà il nome di Borgia a livello

internazionale – le parole del sindaco – L’impegno economico è stato

importante, pari al contributo messo a disposizione dal capoluogo, ma

abbiamo fatto anche noi una scommessa e siamo certi di poterla

vincere». Sabato prossimo l’inaugurazione con il taglio del nastro ed

il via alle visite.