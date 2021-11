Si gioca la tredicesima giornata del campionato di Serie B e Reggina-Cremonese è una sfida tra due squadre silenziosamente ambiziose. Si gioca al Granillo di Reggio Calabria e gli amaranto proveranno a dare continuità al successo nel derby contro il Cosenza. I grigiorossi, invece, proveranno a ritrovare la vittoria..

Gara particolare

Sarà gara particolare per il direttore sportivo dei lombardi Simone Giacchetta. A Reggio Calabria è stato ed è una bandiera del club, con vent’anni trascorsi in riva allo Stretto in un’esperienza divisa tra il campo (secondo assoluto per presenze nella storia) e da dirigente.

Reggina-Cremonese, assente Di Chiara

La Reggina dovrà fare a meno dello squalificato Di Chiara, con Liotti che dovrebbe partire titolare per sostituire il terzino sinistro che fino al momento aveva occupato con maggiore continuità quella zona di campo da titolare.

Sono sei, invece, gli assenti in casa grigiorossa: dal portiere al Alfonso passando per l’ex di turno Dalle Mura. A loro si aggiungono: Collodel, Fiordaliso, Frey, Zunno

Reggina-Cremonese, le probabili formazioni

Reggina (4-4-2): Turati; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Ricci, Crisetig, Hetemaj, Bellomo; Galabinov, Montalto. Allenatore: Aglietti

Cremonese (4-3-3): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Fagioli, Castagnetti, Valzania; Zanimacchia, Di Carmine, Strizzoli. Allenatore: Pecchia