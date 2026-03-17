Il ciclone Jolina non ha risparmiato il tessuto industriale ed economico della Calabria. I danni strutturali alle aziende iniziano a delineare un quadro preoccupante per l’imprenditoria locale, già messa alla prova dall’inflazione e dai rincari.

Il caso simbolo nel catanzarese A Copanello di Stalettì (Catanzaro), le violente raffiche di vento hanno scoperchiato parte della copertura del capannone della storica torrefazione Caffè Guglielmo, una delle realtà aziendali più note e importanti del territorio, causando pesanti disagi.

L’appello di Unindustria Di fronte a questa emergenza, Unindustria Calabria è intervenuta prontamente. I rappresentanti sindacali e industriali hanno espresso solidarietà alle imprese colpite, lanciando un appello immediato alla Regione Calabria e al Governo affinché vengano attivati senza ritardi i fondi di ristoro per sostenere le attività danneggiate.