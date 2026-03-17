La prudenza vince sulla didattica. A causa del perdurare delle difficili condizioni meteorologiche, per l’intera giornata di oggi, 17 marzo 2026, numerosi sindaci calabresi hanno firmato ordinanze per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

I comuni coinvolti dalle ordinanze Tra i capoluoghi di provincia spiccano Reggio Calabria e Catanzaro, dove i primi cittadini hanno attivato i Centri Operativi Comunali (COC). Stop alle lezioni anche in moltissimi centri minori, tra cui Bocchigliero, Squillace e Caraffa di Catanzaro, territori particolarmente esposti al rischio frane.

I motivi della chiusura Le amministrazioni hanno motivato la scelta con la necessità assoluta di limitare il traffico stradale nelle ore di punta e di evitare potenziali tragedie legate all’allagamento delle strade, in attesa che l’emergenza rientri definitivamente nei prossimi giorni.