Il maltempo paralizza i collegamenti: voli deviati su Brindisi, tratte ferroviarie bloccate sulla costa ionica e statali interrotte per allagamenti.

Muoversi in Calabria in queste ore è estremamente complesso. L’ondata di maltempo estremo ha pesantemente compromesso la rete dei trasporti regionale, isolando diverse aree e costringendo i pendolari a forti disagi.

Disagi aerei e ferroviari

Aeroporto Tito Minniti: A Reggio Calabria, le raffiche di vento hanno causato dirottamenti (un volo in arrivo ieri sera è stato deviato a Brindisi) e la cancellazione o il rinvio di diverse partenze odierne, come il volo mattutino diretto a Milano Malpensa.

Treni bloccati: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha comunicato la sospensione o la limitazione di diverse tratte cruciali. La linea Rosarno – Lamezia (via Tropea) è sospesa, mentre le direttrici Melito – Crotone e Catanzaro Lido – Lamezia subiscono pesanti variazioni.

Viabilità stradale L’Anas segnala disagi critici sulle arterie principali: un tratto della SS 18 a Bagnara è stato chiuso al traffico per frane, mentre sulla Statale 106 Jonica si registrano forti blocchi e allagamenti nel tratto tra Corigliano e Rossano.