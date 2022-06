Villa San Giovanni – Il ringraziamento di Villa Futura agli elettori

Il comunicato stampa

A distanza di qualche giorno dai risultati elettorali, è opportuno e doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, come noi, hanno creduto nella possibilità di cambiare. Esprimendo, con fiducia, un voto di Cambiamento.

Fino allo scorso aprile, contorte dinamiche stavano per condizionare, negativamente, l’andamento propedeutico delle amministrative a Villa San Giovanni, tanto che, a 12 giorni di distanza dalla presentazione delle liste, non mancavano solo i candidati a consiglieri ma, finanche, i candidati alla caria di sindaco.

A questo proposito è il caso di esprimere, con le parole del nostro ultimo comunicato, la sfiducia in cui Villa Futura era piombata: “In questo periodo non si è sentito ancora parlare di un progetto, di un programma, di voler formare una nuova classe dirigente attraverso l’aiuto sapiente e prezioso di guide amministrative, nulla di tutto ciò a circa 10 giorni dalla consegna delle liste elettorali”.

In quella occasione, abbiamo sentito la necessità di fare qualcosa per uscire dalla condizione di sconforto dilagante e trovare la forza, in pochi giorni, di fare sintesi costruttiva e propositiva il cui epilogo, per nulla scontato, è stata la presentazione della lista, Lista Civica per Villa con Giusy Caminiti sindaco, formata da donne da uomini liberi; da persone con tanta voglia di fare per ricostruire la nostra amata città senza alcun tornaconto personale.

In questa tornata elettorale, Villa Futura può vantare la rappresentanza di due giovani professionisti villesi, la dott.ssa Caterina Neri ed il dott. Giuseppe Cotroneo, che ringraziamo per l’impegno profuso, prima con il gruppo e, soprattutto, con la città di Villa San Giovanni.

Per questo, con fervida stima, vogliamo ringraziare tutti coloro che, durante la campagna elettorale, anche solo aprendo le porte delle loro case, sono scesi in piazza e ci hanno ascoltato, rivolgendoci domande, confrontandosi sul nostro modello di città per rendersi conto che, questa, sarebbe stata l’occasione perfetta per cambiare.

Ebbene, queste persone hanno contribuito a questo risultato esprimendo n. 397 preferenze di voto per la dottoressa Neri e n. 317 per il dottore Cotroneo accordando, in tal maniera, il messaggio di fiducia che abbiamo voluto infondere da subito e che non deluderemo. Per questo, sentiamo il dovere di rivolgere, con gioia, un ringraziamo a tutte le persone che ci sono state vicino sopportandoci in questa bellissima esperienza

In ultimo, ma non da ultimo, sentiamo, il dovere di ringraziare il capitano di questa meravigliosa squadra, il neo sindaco Giuseppina Caminiti, che con determinazione è riuscita a costruire una lista di professionisti che, nell’essere squadra, sarà all’altezza delle aspettative dell’intera comunità.

È giunto il momento di rimboccarsi le maniche per lavorare cominciando a ridisegnare, progettare e programmare quella Villa Futura che abbiamo sempre sognato e desiderato.